Hakan Safi'nin planlarını bozan hamle: Seçim öncesi araya girdiler

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Seçim günü gelmeden yıldız isimlerle anlaşarak avantaj sağlamak isteyen Hakan Safi, Marsilya'dan Mason Grenwood'a talip oldu.

MASON GRENWOOD İÇİN PRENSİPTE ANLAŞTI

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Hakan Safi, İngiliz futbolcuya oldukça cazip bir teklifte bulundu. Safi'nin oyuncunun babasıyla 5 milyon euro maaş artı bonuslar karşılığında prensipte anlaştığı ifade edildi.

ROMA'NIN HAMLESİ İŞLERİ BOZDU

Ancak İtalya'dan gelen teklif planları bozdu. Haberde Serie A ekiplerinden Roma'nın da Mason Grenwood için devreye girdiği kaydedildi.

35 MİLYON EURO BONUS TEKLİF EDECEK

Fenerbahçe'nin maaş teklifi daha yüksek olsa da Roma'nın doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması nedeniyle transferde bir adım önde olduğu vurgulandı.

Oyuncuyla anlaştıktan sonra Marsilya'nın kapısını çalacak olan Roma, 35 milyon euro bonservis bedeli teklif edecek.