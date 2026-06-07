Hakan Safi'nin nasıl kazanabileceğini açıkladı: Dip dalga!

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü kongresinde oy verme işlemi öncesi dikkat çeken bir iddia geldi.

Sarı lacivertli kulübü yıllardır adım adım takip eden gazeteci Gürcan Bilgiç, Hakan Safi'nin dip dalga gelmesi halinde kazanabileceğini ileri sürdü.

Bilgiç, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım'a '8 yıldır neredeydin' tezahüratı yapılırken, Safi için de 'Bu kadar reklam kafi, güle güle Hakan Safi" şarkısıyla karşılaştı. Bir taraf transferler üstüne seçim propagandasını yaptı, başarının doğru yapılanmayla olacağının altını çizdi. Hakan Safi, yarım saate yakın konuşmasında hemen her konuya değindi. Amatör şubelerden, altyapıya planlarını anlattı, Suarez, Demiral ve Greenwood isimlerini tekrarladı. Maldini tribünde yanında oturdu. Özellikle finansal problemlerin, sorun olmayacağını, gerekli finansmanı sağlayacaklarını defalarca tekrarladı.

Aziz Yıldırım kısa konuştu. Fenerbahçeli kimliğini ön plana çıkardı. Zor günlerin birlikte aşılabileceğinden bahsetti. Ne transfer ne de tesislerle ilgili daha önce söylediklerini tekrarlamadı.

"EĞER SAYI 25 BİNİ GEÇERSE"

Benim gözüm bunlar olurken kale arkası tribününde oturanlardaydı. Çünkü o bölüm "Apolitik" ve sadece ortamı izlemeye gelenlerden oluşuyordu. Onların jestlerine dikkat ettim. Neleri alkışlayıp, gönüllerinden geçen başkan adayına ilgi gösterdiklerine baktım. Bu isim Hakan Safi değildi.

Bıçak sırtı bir kongre olacak. 22-25 bin arası bir katılım bekleniyor. Eğer sayı 25 bini geçerse 'Dip dalga' demektir. Bu da Hakan Safi'yi şanslı hale getirir."