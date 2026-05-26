Hakan Safi'nin golcüsü belli oldu: Bomba isim ortaya çıktı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, santrfor transfer için Robert Lewandowski'yle temas kurdu.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, olağanüstü genel kurul öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk hamlesini forvet hattına yapmayı planlayan Hakan Safi, seçimden önce anlaştığı ismi açıklayarak destek bulmak istiyor.

LEWANDOWSKI'YLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sözcü'de yer alan habere göre; Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Robert Lewandowski için temaslara başladı.

Polonyalı golcü, ara transfer döneminde de gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

"DÜNYA YILDIZLARI İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Hakan Safi daha önce yaptığı açıklamada "Dünya yıldızları ile görüşüyoruz. O yüzden bizim getireceğimiz oyuncuları siz gördüğünüz zaman 'İyi ki getirmişsiniz' diyeceksiniz" demişti.

46 MAÇTA 19 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Barcelona formasıyla 46 maça çıkan Robert Lewandowski, 2 bin 486 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, 19 gol ve 4 asist kaydetti.

