Hakan Safi'nin 3 kozu belli oldu

Fenerbahçe’de başkan adayı Hakan Safi, seçim sürecini beklemeden transfer çalışmalarına hız verdi. Safi’nin gündeminde hem altyapıdan yetişmiş milli yıldızlar hem de dünya futbolunun en önemli golcüleri var.

MERİH DEMİRAL İLE TEMAS

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de devam eden Merih Demiral, Safi’nin öncelikli hedeflerinden biri.

Safi, milli oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

Demiral, daha önce sarı-lacivertli kulübe dönme isteğini dile getirmişti.

Al-Ahli formasıyla geride kalan sezonda 32 maçta 2 gol ve 1 asist üreten Demiral’ın sözleşmesi 2029’a kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

LEWANDOWSKI’YE RESMİ TEKLİF

Başkan adayı Safi, santrfor bölgesine dünya çapında bir yıldız kazandırmak istiyor.

Barcelona’dan ayrılan Robert Lewandowski için resmi teklif yapıldı.

37 yaşındaki Polonyalı golcü, geçtiğimiz sezon 46 maçta 19 gol ve 4 asist kaydetti.

Safi’nin bu hamlesi, Fenerbahçe’nin hücum hattını Avrupa standartlarına taşımayı hedefliyor.

GREENWOOD DOSYASI

Safi’nin gündemindeki bir diğer isim ise Mason Greenwood.

Marsilya forması giyen genç oyuncu için girişimler sürüyor.

Greenwood ile İtalya’dan Roma kulübü de ilgileniyor.

Bu transfer, Fenerbahçe’nin geleceğe yatırım niteliğinde olarak görülüyor.

YENİ DÖNEMİN İŞARETLERİ

Hakan Safi’nin seçim öncesi yaptığı bu temaslar, kulübün transfer vizyonunu ortaya koydu. Hem altyapıdan yetişmiş milli oyunculara dönüş kapısı açılıyor hem de dünya çapında yıldızlarla kadro güçlendirilmek isteniyor.