Halk TV Spor Hakan Safi'den yanıt gecikmedi: Canlı yayında Aziz Yıldırım'a olay cevap

Hakan Safi rakibi Aziz Yıldırım kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Aziz Yıldırım için 'hep aynı şeyleri söylüyor' diyen Hakan Safi eleştirilerde bulundu.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, olağanüstü genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuk olan Safi'den Aziz Yıldırım'a cevap geldi.

Aziz Yıldırım'ın "Karşı adayı seçerseniz 4 ay sonra yine kongre olur, bu kez de ben olmam. Uyarayım" sözlerine yanıt veren Hakan Safi rakibini eleştirdi.

"ARTIK KENDİSİNİ DİNLEMEK İSTEMİYORUM"

Hakan Safi konuşmasında "Aziz Yıldırım'ın benim için 'tecrübesiz' söylemine katılmıyorum. Benim yaşım 53. 99 senesinde Fenerbahçe kongre üyesi oldum, deplasmanlara gittim, biber gazı yedim feda olsun. Tecrübe olarak da 15 ay çalıştım. 15 sene geçse Fenerbahçe'nin sorunları yine aynı. Yeteri kadar sorunları gördüm. O işleri de herkesten göreceksiniz daha iyi yapacağız. Nasıl yapılacağını herkese göstereceğiz. Bunun için enerji lazım, iştah lazım. Kendisini biraz günümüze update (güncellemesini) etmesini istiyoruz. Artık kendisini dinlemek de istemiyorum, hep aynı şeyler söylüyor" dedi.

"BİZ BUNLARDAN ÇOK ÇEKTİK"

Futbol olarak geride kaldıklarını vurgulayan Hakan Safi, "Aziz Bey 2018'den beri Fenerbahçe için bir tane güzel şey söylemiş mi? Arşivlere bakalım. Biz bunlardan çok çektik. Fenerbahçe ne yazık ki futbol olarak şampiyonluk olarak geride kaldı" ifadelerini kullandı

