Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hakan Safi'den teknik direktör sürprizi: Galatasaray'ın eski hocasıyla temas kurdu

Hakan Safi'den teknik direktör sürprizi: Galatasaray'ın eski hocasıyla temas kurdu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, yeni teknik direktör için görüşmelerini sürdürüyor. Safi daha önce Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini'yle temas kurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hakan Safi'den teknik direktör sürprizi: Galatasaray'ın eski hocasıyla temas kurdu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim öncesi teknik direktör adayı duyurmayı planlayan Hakan Safi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Aziz Yıldırım'dan ters köşe: Yeni golcüsünü bulduAziz Yıldırım'dan ters köşe: Yeni golcüsünü buldu

ROBERTO MANCINI İDDİASI

Takvim’de yer alan habere göre; Hakan Safi, futbol aklı olarak açıkladığı Paolo Maldini aracılığıyla Roberto Mancini’yle temas kurdu.

Halihazırda Katar ekibi Al-Sadd’ın başında bulunan 61 yaşındaki deneyimli teknik adamın kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Hakan Safi'den teknik direktör sürprizi: Galatasaray'ın eski hocasıyla temas kurdu - Resim : 3

"TÜRKİYE'Yİ BİLEN HOCA GETİRECEĞİZ"

Hakan Safi daha önce yaptığı açıklamada "İşi bilen, Türkiye'yi bilen hoca getireceğiz. Hoca da yönetim kuruluna, yönetim kurulu da başkana bağlı olacak. Bu hoca da işini en iyi yapan hoca olacak. İşin ehli olacak" demişti.

GALATASARAY'I ÇALIŞTIRDI

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini, 1.89'luk puan ortalaması yakalamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Hakan Safi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro