Hakan Safi'den teknik direktör sürprizi: Galatasaray'ın eski hocasıyla temas kurdu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim öncesi teknik direktör adayı duyurmayı planlayan Hakan Safi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ROBERTO MANCINI İDDİASI

Takvim’de yer alan habere göre; Hakan Safi, futbol aklı olarak açıkladığı Paolo Maldini aracılığıyla Roberto Mancini’yle temas kurdu.

Halihazırda Katar ekibi Al-Sadd’ın başında bulunan 61 yaşındaki deneyimli teknik adamın kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE'Yİ BİLEN HOCA GETİRECEĞİZ"

Hakan Safi daha önce yaptığı açıklamada "İşi bilen, Türkiye'yi bilen hoca getireceğiz. Hoca da yönetim kuruluna, yönetim kurulu da başkana bağlı olacak. Bu hoca da işini en iyi yapan hoca olacak. İşin ehli olacak" demişti.

GALATASARAY'I ÇALIŞTIRDI

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini, 1.89'luk puan ortalaması yakalamıştı.