Hakan Safi'den teknik direktör kararı: İlk görüşme olumlu geçti

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor.

Seçimden önce teknik direktör adayını ve transferleri duyurmayı planlayan Hakan Safi, İtalya'da flaş bir isimle görüştü.

ANTONIO CONTE'YLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Hakan Safi, Napoli teknik direktörü Antonio Conte ile bir araya geldi. İkili arasında yapılan ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiği kaydedildi. Safi cephesinin görüşmelerden mutlu sona ulaşmayı beklediği vurgulandı.

FUTBOL AKLI PAOLO MALDINI OLACAK

Geçtiğimiz günlerde Milano'da bulunan Hakan Safi, Milan efsanesi Paolo Maldini ile de bir araya gelmişti. Safi'nin futbol aklı olarak Maldini'yle anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

"FENERBAHÇE'NİN KAYBEDECEK ZAMANI YOK"

Safi, teknik direktör ve transferlere dair yaptığı açıklamada “Fenerbahçe’nin kaybedecek zamanı yok. Şampiyonlar Ligi elemesi öncesi doğru yapılanmayı kurmak için çalışıyoruz. Tüm adımları kulübün menfaatleri doğrultusunda atacağız” ifadelerini kullanmıştı.