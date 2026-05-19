Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hakan Safi'den teknik direktör kararı: İlk görüşme olumlu geçti

Hakan Safi'den teknik direktör kararı: İlk görüşme olumlu geçti

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, teknik direktörlük koltuğu için Antonio Conte ile görüştü. Taraflar arasındaki ilk görüşme olumlu geçti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hakan Safi'den teknik direktör kararı: İlk görüşme olumlu geçti

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor.

Seçimden önce teknik direktör adayını ve transferleri duyurmayı planlayan Hakan Safi, İtalya'da flaş bir isimle görüştü.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'ye liste şokuFenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'ye liste şoku

ANTONIO CONTE'YLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Hakan Safi, Napoli teknik direktörü Antonio Conte ile bir araya geldi. İkili arasında yapılan ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiği kaydedildi. Safi cephesinin görüşmelerden mutlu sona ulaşmayı beklediği vurgulandı.

Hakan Safi'den teknik direktör kararı: İlk görüşme olumlu geçti - Resim : 2

FUTBOL AKLI PAOLO MALDINI OLACAK

Geçtiğimiz günlerde Milano'da bulunan Hakan Safi, Milan efsanesi Paolo Maldini ile de bir araya gelmişti. Safi'nin futbol aklı olarak Maldini'yle anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

"FENERBAHÇE'NİN KAYBEDECEK ZAMANI YOK"

Safi, teknik direktör ve transferlere dair yaptığı açıklamada “Fenerbahçe’nin kaybedecek zamanı yok. Şampiyonlar Ligi elemesi öncesi doğru yapılanmayı kurmak için çalışıyoruz. Tüm adımları kulübün menfaatleri doğrultusunda atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakan Safi Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro