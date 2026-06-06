Hakan Safi'den bomba çıkış: Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, kongrede çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hakan Safi, transfer ile ilgili konuştu.

Safi, ''Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım." ifadelerini kullandı.

''3 OYUNCU İLE ANLAŞMA SAĞLADIK''

Transfer açıklaması yapan Safi, "Milan'ın şampiyonluk hasretini bitiren sevgili Paolo Maldini ile Fenerbahçemizin durumunu ve hedeflerini belirledik. Fenerbahçemizin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı kararlaştırdık. Haftalar önce transfer temaslarımız başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood..." dedi.

''TARİHİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KADROSUNU KURACAĞIM''

Şampiyon olacak kadro kuracağının altını çizen Safi, "İlk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Saha içinde hiçbir bahaneye izin vermeyeceğim. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız." diye konuştu.

''MASAYSA MASAYI KIRARIM, YAPIYSA YAPIYI BOZARIM''

Rekabetin saha içinde eşitlenmesi gerektiğini vurgulayan Safi, "Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür ve hakem konuları sorun olmayacak. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. 1959 öncesindeki hakkımız olan şampiyonlukları da alacağız. Fenerbahçelileri böldüler, bu camia zayıfladı. Saha içinde ve dışında etkisiz kaldık. Buna izin veremeyiz. Bizi seçmeniz durumunda gelecek mayıs ayında nasıl bir kutlama yapılacağını tüm dünyaya göstereceğiz.

Bugün Aziz Yıldırım'la seçimde rakibiz. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımızla rakibiz ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, ilmek ilmek işleyerek yolumuza engel çıkaranları bu kardeşiniz unutmaz. Sizler de hafızanızı taze tutun, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne lobi, ne kirli yapı ne de kollanan rakipler olacak. Bizler imtiyaz değil eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım." şeklinde konuştu.

''BİTMEDİ, DAHASI DA GELİYOR''

Transferlerin süreceğini aktaran Safi, "Bitmedi. İnanın. Dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler." ifadelerini kullandı.

''BİR DAKİKA BİLE TEREDDÜT ETMEDİM''

Konuşmasını sürdüren Safi, "Geçtiğimiz eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçem için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim." yorumunu yaptı.

''FENERBAHÇE'NİN KAYBEDECEK 1 DAKİKASI BİLE YOK''

Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı kalmadığını aktaran Safi, "Kulübüme hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Bizlere göre Fenerbahçemizin kaybedecek artık 1 dakikası bile yok. Aylarca çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini, farklı futbol modellerini ve kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik." sözlerini sarf etti.

''ÇOK İNCE DÜŞÜNDÜK''

Hakan Safi, isimlerin özenle seçildiğini belirterek, "Bu anlaşmaları yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçelilerin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik." dedi.

''FENERBAHÇE'YE YAKIŞAN BUDUR''

Hakan Safi su sözleri sarf etti:

"Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Buna da emin olabilirsiniz!"

''İKİ YÖNETİCİ LONDRA'DA''

İki yöneticinin Londra'da olduğunu belirten Safi, "İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz, Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak." dedi.