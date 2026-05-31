Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a gönderme: Bu nasıl bir çelişki?

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü genel seçimde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Hakan Safi, Bodrum'da düzenlenen organizasyonda konuştu.

''BU NASIL BİR ÇELİŞKİ?''

Yeni stadyum konusu üzerinden rakibi Aziz Yıldırım'a gönderme yapan Hakan Safi, "Kıymetli kongre üyeleri, söz verdik oy vermeye geldiğinizde kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Fakat seçim kampanyasında duyduklarımız hakkında Fenerbahçelilerin kafalarında bazı soru işaretleri oluştu, bunların da netleşmesi gerekiyor. Öncelikle muhatabım olmayan kişilerin komik argümanlarına cevap vermekle zaman kaybetmeyeceğim. Bazı meseleleri ise konuşmamız lazım. İnanın bu konulara hiç girmek istemiyorum ancak Fenerbahçe camiasının karışıklıklardan uzaklaşması gerek.

Bu nedenle de bazı soruları sormamız elzem olmuştur. Seçim kampanyasının başında önce şampiyonluk, sonra stat diyenlerin bugün Mayıs ayına stadı yetiştireceğiz demesi nasıl bir çelişkidir? Birlik beraberlik sözleri verenlerin, kulübün bayramlaşma törenine hiçbir şekilde katılım sağlamaması kuşkusuz siz Fenerbahçelileri de düşündürmüştür. Gençler yönetsin bizim zamanımız geçti diyenlerin genç isimler aday olunca tecrübesizlik vurgusu yapmasının ilginç bir ironi olduğunu düşünmeden edemiyoruz. Geçmişte Fenerbahçe’ye Ramos, Benzema yakışır diyenlerin, bugün yıldız oyuncuyla olmaz 1 yıldız 10 asker demesi garip bir çelişkidir." ifadelerini kullandı.

''HEPİMİZİ ŞAŞIRTMIŞTIR''

Konuşmasını sürdüren Safi, "19 şampiyonluk diyerek Fenerbahçeliyi üzenlerin şimdi de 1959 öncesi şampiyonluk demeçleri hepimizi şaşırtmıştır. Şerif kim, Nene’yi kim aldı demeçleri sonrasında her oyuncu değerli, bunları değer görmek lazım denmesi acaba basit bir iletişim hatası olarak mı değerlendirilmelidir? Geçmiş seçimlerde Fenerbahçe’nin artık bizim çocuğumuz diyerek antrenör getirmesi yanlıştır diyenlerin bugün tam tersini savunması sanırım herkesin dikkatini de çekmiştir. Bu konuda bir parantez açıp, bir rahatsızlığımı da dile getirmek isterim.

Seçim sürecinde herkesin kendine has bir stratejisi vardır saygı duyarım. Biz şeffaf olup kafalardaki soru işaretlerini gidereceğiz dedik. Belki açıklarız, belki de açıklamayız demek de bir tercihtir. Fakat, bizim teknik adam planlamalarımızda olmasa da Aykut Kocaman üzerinden bir seçim stratejisi yürütmek, oy kaybederiz diyerek Fenerbahçe’nin önemli değerlerinden birinin yıpratılması doğru değildir. Bu tutum birleşmeye değil Fenerbahçe’nin değerleri üzerinde ayrışmaya yol açmaktadır. Biz bunu kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Özetle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim Fenerbahçe başkanlığı yarım kalmış hırsların değil, büyük hedef ve hayallerin yeridir. Sadece kendi Fenerbahçe'sini sevenlerden olmayacağız, saf Fenerbahçe sevgimiz için her gün mücadele edeceğiz. 8 yıl boyunca gözlerini yuman, kulaklarını kapatanlar gibi davranmayacağız." dedi.