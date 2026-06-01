Hakan Safi'den 2 transfer birden: Milli futbolcularla anlaştığını resmen açıkladı

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi seçim öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Kongre üyeleriyle bir araya gelen Safi, transfer görüşmelerine dair bilgilendirmelerde bulundu.

"İKİ MİLLİ OYUNCU İLE ANLAŞTIM"

2 Türk futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyuran Hakan Safi, "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim, anlaştım! Bu gece dışarıda değil kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncu ile de anlaştım" dedi.

"ISLAK İMZA OLMADAN AÇIKLAMIYORUM"

Dünya yıldızlarının da geleceğini vurgulayan Safi, "Seçime kadar 2-3 dünya yıldızı getireceğimi söyledim! Islak imza olmadan açıklamıyorum, sizlere mahcup olmamak için" ifadelerini kullandı.

"İŞİNİZE GELİNCE BİRLEŞME GELMEYİNCE ÖTEKİLEŞTİRME"

Rakibi Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısını eleştiren Safi, "Aziz Yıldırım'a soruyorum. Seçimi kaybettiğiniz 2018'den beri Fenerbahçe'ye bir kere destek açıklaması yaptınız mı? Yaptığımız transferden sonra bizi SPK'ya şikayet etmekle tehdit ettiniz mi? 2018'den sonra bir kere kulübe para verdiniz ya da sponsorluk ettiniz mi? İşinize gelince birleşme, işinize gelmeyince ötekileştirme... Sizinle Fenerbahçelilik anlayışımız siyahla beyaz gibi, sevgili başkanımız kendi Fenerbahçeliliğini istiyor. Biz ise sizin Fenerbahçeliliğinizi yaşatmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.