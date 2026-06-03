Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hakan Safi yıldız golcüyle anlaşmaya vardı

Hakan Safi yıldız golcüyle anlaşmaya vardı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez'le anlaşmaya vardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hakan Safi yıldız golcüyle anlaşmaya vardı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, 6-7 Haziran tarihlerindeki olağanüstü genel kurul öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda en az 2 dünya yıldızı getireceğinin sözünü veren Hakan Safi'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Aziz Yıldırım ters köşe yaptı: Takımda tutmak istiyorAziz Yıldırım ters köşe yaptı: Takımda tutmak istiyor

LUIS SUAREZ'LE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakan Safi, Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez'le kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 3+1 yıllık olduğu öne sürüldü.

Transferin gerçekleşmesi için Hakan Safi'nin oyuncunun kulübü Sporting'le bonservis şartlarında anlaşması gerekiyor.

Hakan Safi yıldız golcüyle anlaşmaya vardı - Resim : 2

38 GOL VE 9 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Sporting Lisbon formasıyla 53 maça çıkan Luis Suarez, 38 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Hakan Safi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro