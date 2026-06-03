Hakan Safi yıldız golcüyle anlaşmaya vardı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, 6-7 Haziran tarihlerindeki olağanüstü genel kurul öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda en az 2 dünya yıldızı getireceğinin sözünü veren Hakan Safi'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

LUIS SUAREZ'LE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakan Safi, Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez'le kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 3+1 yıllık olduğu öne sürüldü.

Transferin gerçekleşmesi için Hakan Safi'nin oyuncunun kulübü Sporting'le bonservis şartlarında anlaşması gerekiyor.

38 GOL VE 9 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Sporting Lisbon formasıyla 53 maça çıkan Luis Suarez, 38 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.