Hakan Safi yenilgiyi kabullendi: Aziz Yıldırım'ı tebrik etti

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da oy sayma işlemleri devam ederken Hakan Safi'den flaş bir hareket geldi.

HAKAN SAFİ STATTAN AYRILDI

Açılan sandıklarda Aziz Yıldırım'ın gerisinde kalan Hakan Safi seçim yenilgisini kabul ederek stattan ayrıldı.

"GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA YENİLİYORUZ"

Stattan ayrılırken bir konuşma yapan Hakan Safi, "Bugün Fenerbahçemizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM FARKLA ÖNDE

Açılan 25 sandıkta Aziz Yıldırım, 8 bin 841 oy aldı. Hakan Safi'nin oyu ise 5 bin 146'da kaldı. Aziz Yıldırım'ın her sandıkta önde olduklarını söylediği iddia edildi.