Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hakan Safi ve Maldini görüşme yaptı: Fenerbahçe'de bomba gelişme

Hakan Safi ve Maldini görüşme yaptı: Fenerbahçe'de bomba gelişme

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den Paolo Maldini hamlesi geldi. Safi, Maldini ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hakan Safi ve Maldini görüşme yaptı: Fenerbahçe'de bomba gelişme

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan adayı Hakan Safi'den flaş bir hamle geldi.

Hakan Safi ortalığı karıştırdı: Murat Ülker'den destek geldiHakan Safi ortalığı karıştırdı: Murat Ülker'den destek geldi

MALDINI İLE GÖRÜŞME YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi, İtalyan futbol adamı Paolo Maldini ile futbol planlaması ve stratejisi için İstanbul'da bir araya geldi.
Maldini'nin yapılacak olan görüşme sonrası İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Hakan Safi ve Maldini görüşme yaptı: Fenerbahçe'de bomba gelişme - Resim : 3

''DOSTLUĞUMUZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK''

Hakan Safi, Maldini ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Maldini benim bir iş adamı arkadaşımın arkadaşı. Tesadüfen tanıştık ve dost olduk. Çok önemli bir isim. Maldini iyi bir futbol adamı. 4 kuşaktan futbol adamı. Inter hegemonyasına son veren bir isim. Herkesle görüşmeye devam ediyoruz. Yeni yeni isimler de çıkacak, göreceksiniz. Hafta sonu geldiğinde kadroyla ilgili soruları ona sorarsınız. Bizim yapacağımız transferlerde bize akıl hocalığı veriyor. Bizim de arkadaşımız, dostumuz. Milan'ın efsanesi. Dostluğumuz her zaman devam edecek.'' demişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Hakan Safi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro