Hakan Safi ve Maldini görüşme yaptı: Fenerbahçe'de bomba gelişme

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan adayı Hakan Safi'den flaş bir hamle geldi.

MALDINI İLE GÖRÜŞME YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi, İtalyan futbol adamı Paolo Maldini ile futbol planlaması ve stratejisi için İstanbul'da bir araya geldi.

Maldini'nin yapılacak olan görüşme sonrası İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi.

''DOSTLUĞUMUZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK''

Hakan Safi, Maldini ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Maldini benim bir iş adamı arkadaşımın arkadaşı. Tesadüfen tanıştık ve dost olduk. Çok önemli bir isim. Maldini iyi bir futbol adamı. 4 kuşaktan futbol adamı. Inter hegemonyasına son veren bir isim. Herkesle görüşmeye devam ediyoruz. Yeni yeni isimler de çıkacak, göreceksiniz. Hafta sonu geldiğinde kadroyla ilgili soruları ona sorarsınız. Bizim yapacağımız transferlerde bize akıl hocalığı veriyor. Bizim de arkadaşımız, dostumuz. Milan'ın efsanesi. Dostluğumuz her zaman devam edecek.'' demişti.