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Halk TV Spor Hakan Safi milli futbolcuyla anlaştı: Seçim öncesi son sürprizini yaptı

Hakan Safi milli futbolcuyla anlaştı: Seçim öncesi son sürprizini yaptı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'yla anlaştı. Taraflar, 9 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme için el sıkıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hakan Safi milli futbolcuyla anlaştı: Seçim öncesi son sürprizini yaptı
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Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul günü artık gelirken Hakan Safi'nin son transfer hamlesi belli oldu.

Merih Demiral, Luis Suarez ve Mason Greenwood'la anlaşmaya varan Hakan Safi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na da teklif yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'YLA ANLAŞILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; deneyimli futbolcu, Hakan Safi'nin 3 yıllık teklifine olumlu dönüş yaptı. Tarafların yıllık 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Hakan Safi milli futbolcuyla anlaştı: Seçim öncesi son sürprizini yaptı - Resim : 1

INTER BONSERVİS BEKLİYOR

Ancak Inter'in cevabı ise henüz bilinmiyor. Hakan Safi'nin seçilmesi halinde kulüpler arası görüşmeler başlayacak. İtalyan ekibinin transfer için 15-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep edebileceği kaydedildi.

12 GOL VE 7 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 bin 137 dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Hakan Safi Hakan Çalhanoğlu
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