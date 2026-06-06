Hakan Safi milli futbolcuyla anlaştı: Seçim öncesi son sürprizini yaptı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul günü artık gelirken Hakan Safi'nin son transfer hamlesi belli oldu.

Merih Demiral, Luis Suarez ve Mason Greenwood'la anlaşmaya varan Hakan Safi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na da teklif yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'YLA ANLAŞILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; deneyimli futbolcu, Hakan Safi'nin 3 yıllık teklifine olumlu dönüş yaptı. Tarafların yıllık 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi.

INTER BONSERVİS BEKLİYOR

Ancak Inter'in cevabı ise henüz bilinmiyor. Hakan Safi'nin seçilmesi halinde kulüpler arası görüşmeler başlayacak. İtalyan ekibinin transfer için 15-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep edebileceği kaydedildi.

12 GOL VE 7 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 bin 137 dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asist kaydetti.