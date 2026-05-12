Hakan Safi Milan'a girerken ortaya çıktı ilk hedefini açıkladı: Real Madrid gibi Fenerbahçe

Süper Lig’de şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul için geri sayıma geçti.

Kongrede Aziz Yıldırım ile birlikte yarışacak olan Hakan Safi, ilk bombasını patlattı.

Safi, uzun süredir temasta olduğu Milan forması giyen Rafael Leao’nun transferini bitirmek için İtalya’ya gitti ve prensip anlaşmasını sağladı.

26 yaşındaki Portekizli futbolcu ile söz kesen Hakan Safi’nin, başkan seçilmesi durumunda formayı giydireceği ilk isim Rafael Leao olacak.

MILAN’DAN AYRILMASI BEKLENİYOR

2018 yılında Milan’a transfer olan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao’nun sezon sonu Milan’dan ayrılması bekleniyor.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Milan, güncel piyasa değeri 65 milyon euro olan Leao’yu 50-60 milyon euro bandında satmaya sıcak bakıyor.

Manchester United’ın da Rafael Leao’yu takip ettiği biliniyor.

İşi İtalya’da bitiren Hakan Safi’nin başkan olması halinde Leao’nun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtildi.

‘’REAL MADRID GİBİ FENERBAHÇE’’

İtalya Serie A’da oynanan Milan-Atalanta maçını San Siro’dan izleyen Hakan Safi’nin hem Leao’nun temsilcileri hem de Milanlı yöneticilerle bir araya gelerek Portekizli yıldızın transferini bizzat bitirdiği aktarıldı.

Safi’nin kongre üyeleri ile yaptığı görüşmede, “Çok güçlü bir kadro kuracağım. Fenerbahçe tıpkı Real Madrid gibi yıldız futbolcularla dolu bir takım olacak” dediği öne sürüldü.