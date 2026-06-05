Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine çevrilirken, başkan adayları transfer ile ilgili bomba adımlar atmaya başladı.

Başkan adayı Hakan Safi, Luis Suarez'in ardından Merih Demiral ile de anlaştıklarını açıkladı.

Hakan Safi'nin Merih Demiral ile el sıkışmasının ardından milli yıldızın kulübü Al Ahli, "Al Ahli DNA'sı damarlarında akıyor" paylaşımını yapmıştı.

''ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE AYRILMASI PLANLANMIYOR''

MBC'ye konuşan Al Ahli kaynakları, milli futbolcu ile yolları ayırmayı düşünmediklerini belirtti.

Merih Demiral ile kısa süre önce 2029 yılına kadar sözleşme uzattıklarını hatırlatan Al Ahli yetkilisi, "Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

''İLK TRANSFERİMİZİ AÇIKLIYORUZ'' DEMİŞTİ

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi Merih Demiral ile fotoğrafını paylaşıp, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim." demişti.