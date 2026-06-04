Hakan Safi Luis Suarez'le anlaştı: Dev bonservis ortaya çıktı

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurula artık sayılı gün kalırken Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor. Seçim öncesi transferleri açıklayarak oy kazanmayı planlayan Hakan Safi ilk hamlesini duyurdu.

LUIS SUAREZ'İ AÇIKLADI

Hakan Safi, Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez’le anlaşmaya vardığını duyurdu. Safi konuşmasında "Avrupa devlerinin listesinde olan Suarez’i, seçildiğimiz takdirde gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla izleyeceğiz. Ben ve yönetim kurulum söz verdik. Yıldızları getireceğiz, Fenerbahçe forması altında sizlere izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

3+1 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Yıldız golcüyle bireysel şartlarda anlaşılırken sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre taraflar, 3+1 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Oyuncunun maaşının oldukça cazip bir rakam olduğu vurgulandı.

EN AZ 40 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Ancak haberde Sporting Lisbon cephesinin oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. Kulübün, 80 milyon euro serbest kalma maddesi olan futbolcu için minimum 40 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

38 GOL VE 9 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Sporting Lisbon formasıyla 4373 dakika sahada kalan Luis Suarez, 38 gol, 9 asist kaydetti.