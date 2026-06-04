Hakan Safi ilk transferini açıkladı: Milli yıldız ile anlaştı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçime günler kala bombayı patlattı.

Hakan Safi, Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen milli yıldız Merih Demiral ile anlaştıklarını açıkladı.

''DEVAMI DA GELECEK''

Transfere dair konuşan Hakan Safi, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek!" ifadelerini kullandı.

Suudi kulübünün, Hakan Safi başkan seçilmesi halinde 18 ila 20 milyon euro arasında bonservis beklentisi bulunuyor.

''CESARETLİ OLMAK LAZIM''

Balıkesir'deki kongre üyeleri ile bir araya geldiği organizasyonda konuşan Safi, "Biz rakibimizin ne yaptığına bakmadan kendi yapacaklarımıza bakıyoruz. Biz bu 12 senelik kadersizliği ve aradaki şampiyonluk farkını kapatmak için yürekli ve cesaretli bir şekilde bunu yapmak istiyoruz. Önümüzde seçim var, ne limit yokluğuna bakıyoruz, ne de başka bir şeye bakıyoruz. Rakibimizle aynı seviyede yarışacak kadro kurmanın hayalindeyiz. Dün de biliyorsunuz bir tanesini getirdik. Dünya yıldızımızı kimse beklemiyordu. Millet herhalde 'yapamaz, edemez' diyordu. Bu kardeşiniz her türlü riski aldı. Gittim, anlaştım ve açıkladım. Daha sezon başlamadı. Transfer sezonu başlamadı. Yürekli olmak lazım. Cesaretli olmak lazım."​​​​​​​ dedi.