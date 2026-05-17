Hakan Safi için yapılan teklifi reddettiğini açıkladı: Anında yalanlama geldi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi ilginç bir gelişme yaşandı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP TEKLİFİ REDDETTİ

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hakan Bilal Kutlualp, Hakan Safi'nin listesine girmesi için teklif aldığını ancak olumsuz dönüş yaptığını dile getirdi.

Hakan Bilal Kutlualp paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dün, Fenerbahçemizin efsane ismi Cemil Turan ile seçim gündemine dair samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Cemil ağabey bana, “Bizimle birlikte ol” teklifinde bulundu. Ben de kendisine nazik daveti için teşekkür ederek, bu kıymetli teklifini büyük bir saygıyla karşıladığımı ancak mevcut duruşumu korumayı tercih ettiğimi ifade ettim. Ayrıca, Fenerbahçe’nin menfaatleri doğrultusunda Sn. Aziz Yıldırım ve Sn. Hakan Safi'nin birlik içinde hareket etmesinin en doğru yol olacağını ve kulübümüze büyük fayda sağlayacağını düşündüğümü dile getirdim; ki Cemil ağabey de bu konuda benimle hemfikir oldu. Benim için Fenerbahçe, isimlerin ve kişilerin üstünde, her şeyden önce gelen büyük bir sevdadır.

HAKAN SAFİ CEPHESİNDEN YALANLAMA

Ancak Hakan Safi cephesinden yalanlama geldi. Safi'nin kampanya hesabından yapılan açıklamada "6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçim için yönetim kurulu listesi çalışmaları tüm ciddiyetiyle devam etmektedir. Başkan Adayımız Sn. Hakan Safi yönetiminde görmek istediği isimlerle görüşmeleri birebir yapmaktadır. Şu an için Sn. Hakan Bilal Kutlualp ile bu minvalde bir görüşme gerçekleştirilmemiştir" denildi.