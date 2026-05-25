Hakan Safi için İstanbul'a geldi: Fotoğraf paylaşıp duyurdu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin futbol aklı olarak açıkladığı Milan CEO'su Paolo Maldini, İstanbul'a geldi.

MALDINI HAKAN SAFİ'YLE GÖRÜŞMESİNİ PAYLAŞTI

İtalyan futbol adamı, Hakan Safi'yle görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Maldini paylaşımında "Hakan Safi ile İstanbul'da harika zaman geçirdim. Güçlü bir futbol zekasına, tutkulu bir lidere ve en önemlisi gerçek bir dosta sahip. Futbol hakkında harika sohbetler ettik ve eminim ki gelecekte de birlikte daha birçok anı paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI YAPACAKLAR

Hakan Safi ve Paolo Maldini'nin 24 Mayıs Pazar günü bir basın toplantısı yapması kararlaştırılmış ancak İtalyan teknik adamın programındaki değişiklik nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.