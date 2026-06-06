Hakan Safi anlaşma sağlamıştı: Mason Greenwood'un bonservisi belli oldu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Fransız ekibi Marsilya'dan Mason Greenwood ile anlaşma sağladı.

Safi, başkan seçilmesi halinde yıldız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

GREENWOOD'UN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Marsilya'nın 24 yaşındaki oyuncu için belirlediği bonservis bedeli belli oldu.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Mason Greenwood için 50 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus istiyor.

YARISI MANCHESTER UNITED'A GİDECEK

Marsilya, kazanacağı bonservisin yarısını Manchester United'a ödeyecek..

Fransız ekibi, Greenwood'u 26 milyon euroya transfer etmişti.

GREENWOOD'UN MARSİLYA KARNESİ

Marsilya'da toplam 81 maçta forma giyen Mason Greenwood, 48 gol atarken 17 asist yaptı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 55 milyon euro olarak gösteriliyor.