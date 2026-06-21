Hakan Çalhanoğlu'na eşinden destek: 'Ne çabuk unuttunuz'

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı iki maçta da mağlup olarak elenmesinin ardından, eleştiri oklarının hedefindeki en dikkat çeken isimlerden biri de takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu olmuştu. Sosyal medyada kaptana yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, yanıt eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan geldi.

SİNEM ÇALHANOĞLU SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Eşine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sinem Çalhanoğlu, "Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir..." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu destek mesajı, Sinem Çalhanoğlu tarafından daha sonra kaldırıldı.

PAYLAŞIP SİLDİĞİ O METİN: "DEĞİŞEN SİZİN BAKIŞ AÇINIZ"

Sinem Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı ve ardından sildiği paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Ne çabuk unuttunuz…

Dünya Kupası’na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası’na getirenlerle aynı insanlar.

Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız. Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor.

Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır."