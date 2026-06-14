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Halk TV Spor Hakan Çalhanoğlu: Sadece kontratak oynadılar

Hakan Çalhanoğlu: Sadece kontratak oynadılar

Avustralya'ya 2-0 kaybeden millilerimizde Hakan Çalhanoğlu konuştu. Çalhanoğlu, yenilen gollere dair eleştirilerde bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hakan Çalhanoğlu: Sadece kontratak oynadılar

A Milli Futbol Takımımız, Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

"GEREKSİZ GOLLER YEDİK"

Yedikleri golleri eleştiren Hakan Çalhanoğlu, "Kimsenin beklemediği skor. Adamlar iki uzun topla, iki gol buldu! Biz de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sadece kontratak oynadılar. Gereksiz goller yedik" ifadelerini kullandı.

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"DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Hala şanslarının olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Önümüzde iki maç var, daha hiçbir şey bitmedi" sözlerini sarf etti.

İKİNCİ RAKİBİMİZ PARAGUAY

Millilerimiz gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. 20 Haziran Cumartesi günü San Fransisco'da oynanacak mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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