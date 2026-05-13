Hakan Çalhanoğlu ortalığı karıştırdı: Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

İtalya'nın Inter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ortaya atılan iddia gündem oldu.

32 yaşındaki oyuncu müthiş bir sezon geçirirken, Inter'in Serie A şampiyonluğunda golleri ve asistleriyle önemli rol oynadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun geçen yıldan bu yana Galatasaray'a transferi konşuluyordu.

"HAKAN SAFİ GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Milano'da Hakan Çalhanoğlu ile görüştüğü iddiası ortalığı karıştırdı.

Safi'nin Hakan Çalhanoğlu'da başkan seçilmesi halinde geçerli olmak üzere transfer teklifi yaptığı ileri sürüldü.

Bu iddianın ardından sosyal medyade Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar karşı karşıya geldi.

Hakan Çalhanoğlu'nun 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu hatırlatıldı ve daha önceden Galatasaray'a söz verdiği bildirildi. Hatta yıldız oyuncunun Galatasaray formalı çocukluk fotoğrafı da paylaşıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar ise Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'de Fenerbahçe forması giyeceği ileri sürüldü.

Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek Milano'da bazı görüşmelerde bulunmuştu.