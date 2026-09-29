Hakan Çalhanoğlu için ısrar devam ediyor

Deneyimli hoca İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda orta sahasını güçlendirmek için önceliğini milli takımında yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu'na yönelttiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu için bu sefer ocak ayında bu işi bitirmek adına yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi.

YÖNETİM HAKAN'I İSTEMİYOR

İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nun son yıllarda yaşadığı sakatlıklardan dolayı endişe duyuyor ve elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

32 yaşındaki futbolcunun şu anda da kasık bölgesinde sorun yaşadığı için milli takım kadrosunda yer almadığı biliniyor.

2 MİLYON EURO İNDİRİM

Teknik heyetin baskısıyla harekete geçen İtalyan yönetimi, Hakan’a 2 yıllık yeni bir mukavele sunacak ancak kulübün mali yapısı nedeniyle milli yıldızdan büyük bir fedakarlık istenecek. Mevcut sözleşmesinde yıllık 6.5 milyon euro garanti ücret alan 32 yaşındaki yıldıza, yeni kontratta yıllık 4.5 milyon euro önerileceği İtalyan basınında yer aldı.

AYRILIK KAPIDA

Yıldız futbolcuya yakın çevreler, Hakan'ın bu ciddi maaş düşüşünü kabul etmeye sıcak bakmadığını ve Inter macerasını noktalamayı ciddi şekilde düşündüğünü aktarıyor. Yaşanan bu anlaşmazlık transfer piyasasını da hareketlendirdi.

Türkiye'den Fenerbahçe ve İtalya'dan Juventus, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için anında devreye girdi.