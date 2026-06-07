Hakan Çalhanoğlu Hakan Safi ile anlaştı: Menajeri gece yarısı açıkladı

Fenerbahçe'de olağanüstü kongrede ilk gün sonrası gece yarısı dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli kulüpte bugün yapılacak oy verme işlemi öncesi başkan adaylarından Hakan Safi'nin Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığı iddia edildi.

MENAJERİ AÇIKLADI: 3+1 YILLIK İMZA ATACAK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı paylaşıma göre; Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Hakan Safi başkan seçilirse transferi resmiyete kavuşturacak.

Sabuncuoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle de konuştuğunu belirterek, şunları söylediğini belirtti:

"Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız."