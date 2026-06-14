Hakan Çalhanoğlu geri adım atmadı: Ters köşe soruya öyle bir yanıt verdi ki

Vancouver'da yaşanan 2-0'lık yenilginin ardından A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın toplantısında sorulara muhatap oldu. Karşılaşmanın akabinde hem Türk hem de yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaşan Çalhanoğlu için asıl sürpriz ise Avustralyalı bir muhabirin yönelttiği soru oldu.

O DİYALOG: "DOMINE ETMEDİK Mİ?"

Avustralyalı gazeteci, maç öncesinde Çalhanoğlu'nun "Türkiye daha yetenekli bir takım, maçı domine edeceğiz" şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak ne tür bir özeleştiri yapacağını sordu.

Çalhanoğlu'nun yanıtı ise beklenmedik bir karşı hamleyle geldi. "Sence domine etmedik mi?" diye soran kaptan, gazetecinin "Sadece pozisyon olarak evet" demesinin ardından şu ifadeleri kullandı:

Seninle aynı fikirde değilim çünkü bugün maçı genel anlamda domine ettik. Avustralya geriye yaslanıp kendini iyi savundu. İki top kaybettik ve sonucunda gol oldu. Bu tamamen bizim hatamız. Eğer bir maçı 90 dakika boyunca kontrol edip gol atamıyorsak her saniye, her dakika daha da odaklanmamız ve asla pes etmememiz gerekiyor. Bence iyi bir oyun oynadık, sadece skora dökemedik.

"İYİ OYNADIK, SADECE SKORA DÖKEMEDİK"

Çalhanoğlu açıklamalarının devamında maça dair kendi değerlendirmesini net biçimde ortaya koydu. Türkiye'nin 90 dakika boyunca oyunu genel hatlarıyla kontrol altında tuttuğunu öne süren kaptan, iki kritik top kaybının direkt gole dönüştüğünü ve bunun tamamen kendi hatalarından kaynaklandığını kabul etti. Maçı domine eden ama golü bulamayan bir takımın her saniye daha da odaklanması ve pes etmemesi gerektiğini vurgulayan Çalhanoğlu, bu sözleriyle hem özeleştiri yaptı hem de gruba yönelik motivasyon mesajı verdi.

SAVUNMA MI, GERÇEKÇILIK Mİ?

Çalhanoğlu'nun bu açıklamaları Türkiye'de tartışma yarattı. Nihat Kahveci başta olmak üzere pek çok yorumcunun "kötü yenildik" dediği bir maçın ardından kaptanın "iyi oynadık" demesi, iki farklı bakış açısının keskin biçimde ayrıştığını ortaya koydu.