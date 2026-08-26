Hacıosmanoğlu'nun son kararı Galatasaray'ı çok kızdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yabancı kuralında değişikliğe gitti. TFF, Süper Lig ekiplerinin yabancı kuralının Türkiye Kupası'nda esnetilmesi için yaptığı başvuruyu kabul etti.

TFF'DEN YABANCI KURALINDA DEĞİŞİKLİK

TFF'nin açıklamasına göre; 10+4 kuralı Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak. Süper Lig ve TFF 1. Lig ekipleri belirledikleri 14 yabancı oyuncuyu yaşlarına bakılmaksızın oynatabilecek.

Bu kararla birlikte Süper Lig için A takım listesine yazılamayan futbolcular, Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek. Böylece A takım listesinde yer almayan isimlerin sözleşmelerini tek taraflı feshetmesinin önüne geçilecek.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Ancak TFF'nin bu kararı Galatasaray camiasında büyük rahatsızlığa yol açtı. Kadro planlamasını 10+4 kuralına göre yaptığını belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, bu ani değişikliğin rakiplerine avantaj sağlayacağını öne sürdü. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdiler.

Yaşananlar üzerine Galatasaray'dan da bir açıklama geldi. Karara tepki gösteren sarı-kırmızılılar şu ifadeleri kullandı:

Biz yabancı futbolcu konusunda bir karar verdik, bu kararı da çok önceden verdik, herkes buna uyacak" diye defalarca açıklama yapanların, kulübümüzün geçen sezon bu konuyla ilgili yaptığı tüm talep ve başvuruları doğru dürüst değerlendirmeden reddedenlerin, yapılan düzenlemenin yaratacağı sakıncaları defalarca dile getirmemize rağmen bizi duymazdan gelenlerin, bir anda yaptıkları bu dönüşü ibretle takip ediyoruz.

O gün, bu düzenlemenin ülkemizi Avrupa'daki büyük kulüplerin yetiştirme yurdu hâline getireceğini, Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemeye mahkûm edeceğini defalarca ifade ettik. Ancak uyarılarımız dikkate dahi alınmadı.

Bu kararın, tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır. İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak bu kulübü koruyup kollayan anlayış ne yazık ki değişmemektedir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak ayrıcalık değil; Türk futbolundaki her kulüp için aynı kuralı, aynı uygulamayı ve eşit rekabeti talep ettiğimizi bir kez daha en güçlü şekilde ifade ediyoruz.

Türk futbolu, canı istediğinde ya da zorda kaldığında kafasına göre kural değiştiren değil, koyacağı kuralları tüm paydaşlarla istişare edip karar alan ve bu kararın arkasında duran, bağımsız ve öngörülebilir bir yönetim anlayışını hak etmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu ayrıcalıklı uygulamalara karşı yine sahada kalacak, yine kazanacak ve şampiyon olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.