Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hacıosmanoğlu'nun planı belli oldu: Tutuklamaların ardından kararını verdi

Hacıosmanoğlu'nun planı belli oldu: Tutuklamaların ardından kararını verdi

'Hakemler Soruşturması' dosyasında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. TFF'nin Gündoğdu'nun yerine getirmeyi planladığı isim belli oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hacıosmanoğlu'nun planı belli oldu: Tutuklamaların ardından kararını verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un da aralarında olduğu 7 isim tutuklandı.

Tutukluluk kararının açıklanmasının ardından Ferhat Gündoğdu avukatları aracılığıyla MHK Başkanlığı görevinden istifa ettiğini TFF'ye bildirdi.

GEÇİCİ KURUL OLUŞTURULDU

Tutuklamalar ve istifaların ardından bir açıklama yapan TFF geçici olarak hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile üyeler Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin'den oluşan bir kurulun gerçekleştireceğini duyurdu.

TFF'NİN PLANI SERDAR TATLI

Yeni MHK başkanının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtilirken TFF'nin planı ortaya çıktı. TFF'nin MHK başkanlığı için Serdar Tatlı'ya teklif yapacağı öne sürüldü. Tatlı'nın reddetmesi halinde ise Ahmet İbanoğlu düşünülüyor.

Hacıosmanoğlu'nun planı belli oldu: Tutuklamaların ardından kararını verdi - Resim : 1

SERDAR TATLI KİMDİR?

1988-2006 yılları arasında hakemlik yapan Serdar Tatlı daha sonrasında TFF bünyesinde farklı görevlerde bulundu. 5 Ağustos 2020 tarihinde MHK başkanı olan Serdar Tatlı, 14 ay bu görevde bulunduktan sonra istifa etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF İbrahim Hacıosmanoğlu Ferhat Gündoğdu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro