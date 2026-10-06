Hacıosmanoğlu'nun planı belli oldu: Tutuklamaların ardından kararını verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un da aralarında olduğu 7 isim tutuklandı.

Tutukluluk kararının açıklanmasının ardından Ferhat Gündoğdu avukatları aracılığıyla MHK Başkanlığı görevinden istifa ettiğini TFF'ye bildirdi.

GEÇİCİ KURUL OLUŞTURULDU

Tutuklamalar ve istifaların ardından bir açıklama yapan TFF geçici olarak hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile üyeler Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin'den oluşan bir kurulun gerçekleştireceğini duyurdu.

TFF'NİN PLANI SERDAR TATLI

Yeni MHK başkanının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtilirken TFF'nin planı ortaya çıktı. TFF'nin MHK başkanlığı için Serdar Tatlı'ya teklif yapacağı öne sürüldü. Tatlı'nın reddetmesi halinde ise Ahmet İbanoğlu düşünülüyor.

SERDAR TATLI KİMDİR?

1988-2006 yılları arasında hakemlik yapan Serdar Tatlı daha sonrasında TFF bünyesinde farklı görevlerde bulundu. 5 Ağustos 2020 tarihinde MHK başkanı olan Serdar Tatlı, 14 ay bu görevde bulunduktan sonra istifa etti.