Hacıosmanoğlu'nun kararı Galatasaray'ı kızdırdı
Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'a kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etti. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın kutlamalarına gitmeyen Hacıosmanoğlu'nun kupayı vermesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine yol açtı.
Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşılaştı. Antalya'da oynanan maçta Trabzonspor sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
KUPAYI HACIOSMANOĞLU TAKDİM ETTİ
Trabzonspor'a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi. Ancak Hacıosmanoğlu'nun bu kararı bazı tepkilere yol açtı.
GALATASARAY'IN KUTLAMALARINA KİMSE GİTMEDİ
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yöneticiler, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın kupa törenine gitmemişti. Kupa ve madalyaların, sarı-kırmızılılara servisle yollandığı iddia edilmişti.
DURSUN ÖZBEK: BEKLEDİK GELMEDİLER
Bu durum başta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tepkisini çekmişti. Özbek "Bilmiyorum, gelmediler. Ne dememi istiyorsun? Bekledik, gelmediler" demişti.
