Hacıosmanoğlu'nun devam kararı olay oldu: Perde arkasında konuşulanlar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'deki 10+4'lük yabancı kuralına dair yapılan itirazlarla ilgili kararını verdi. Federasyon, Kulüpler Birliği'nin başvurusunu reddederek kuralın önceden açıklandığı gibi uygulanacağını duyurdu.

TFF 10+4 KURALIYLA DEVAM EDECEK

TFF'nin kararı başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere bazı Süper Lig kulüplerini oldukça sinirlendi. Öte yandan TFF'nin devam kararının perde arkası da ortaya çıktı.

KARARIN PERDE ARKASINDA 2 NEDEN VAR

Akşam'da yer alan habere göre TFF bu kararı iki sebeple aldı. İlk olarak Kulüpler Birliği'ndeki takımların konuya dair fikir birliğine varamadığı ifade edildi. Ayrıca bazı kulüplerin planlamasını 10+4 kuralına göre yaptığı bu yüzden de herhangi bir değişikliğin haksızlık olarak görüleceği vurgulandı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır