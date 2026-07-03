Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hacıosmanoğlu'nun devam kararı olay oldu: Perde arkasında konuşulanlar belli oldu

Hacıosmanoğlu'nun devam kararı olay oldu: Perde arkasında konuşulanlar belli oldu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yapılan itirazlara rağmen 10+4 yabancı kuralında devam etmeye karar verdi. Kararın Kulüpler Birliği'nde birlik sağlanamaması ve bazı kulüplerin 10+4'e göre planlama yapması nedeniyle alındığı öne sürüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hacıosmanoğlu'nun devam kararı olay oldu: Perde arkasında konuşulanlar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'deki 10+4'lük yabancı kuralına dair yapılan itirazlarla ilgili kararını verdi. Federasyon, Kulüpler Birliği'nin başvurusunu reddederek kuralın önceden açıklandığı gibi uygulanacağını duyurdu.

TFF 10+4 KURALIYLA DEVAM EDECEK

TFF'nin kararı başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere bazı Süper Lig kulüplerini oldukça sinirlendi. Öte yandan TFF'nin devam kararının perde arkası da ortaya çıktı.

Hacıosmanoğlu'nun devam kararı olay oldu: Perde arkasında konuşulanlar belli oldu - Resim : 1

KARARIN PERDE ARKASINDA 2 NEDEN VAR

Akşam'da yer alan habere göre TFF bu kararı iki sebeple aldı. İlk olarak Kulüpler Birliği'ndeki takımların konuya dair fikir birliğine varamadığı ifade edildi. Ayrıca bazı kulüplerin planlamasını 10+4 kuralına göre yaptığı bu yüzden de herhangi bir değişikliğin haksızlık olarak görüleceği vurgulandı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro