TFF'deki değişim talebi, beklenmedik bir kanaldan yol buldu. Anayasa Mahkemesi'nin Tahkim Kurulu yapısına ilişkin kararı ve statüdeki bazı maddelerin değiştirilmesi zorunluluğu, federasyonu genel kurulu toplamak durumunda bıraktı. Muhalefet ise bu mecburi toplantıya seçim maddesini ekletmek için harekete geçti. Hacıosmanoğlu'nun koltuğu tehlikeye girdi.

BARDAĞI TAŞIRAN DAMLALAR

Türkiye gazetesinin haberine göre kulüplerin sabrı çoktan tükenmişti. Hacıosmanoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü sert dil, MHK performansından duyulan kronik memnuniyetsizlik ve 10+4 yabancı kuralı taleplerinin görmezden gelinmesi öfkeyi biriktirdi. Son olarak Fatih Terim ile yaşanan "hesap" polemiği ise ipleri tamamen kopardı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ ÖNCÜ OLDU

Muhalefetin lokomotifi iki büyük kulüp Galatasaray ve Beşiktaş! Başakşehir'in tam destek verdiği bu güçlü ittifak, kulüp başkanları düzeyinde gizli zirveler ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Normal şartlarda yönetimin 1 yıl daha süresi olduğunu savunan azınlık da artık ikna edilmiş durumda. Çoğunluğun sesi tek: Hemen seçim.

HACIOSMANOĞLU'NUN YERİNE GELECEK İSİM

Kulislerden sızan bilgilere göre Hacıosmanoğlu yönetiminin karşısına çıkarılacak isim ve ekip çoktan şekillendi. Yaklaşık bir yıldır profesyonel bir ekiple çalışmalarını sürdüren Mustafa Eröğüt, Türk futbolunun yönetimini devralmak için startı beklediğini belli ediyor.