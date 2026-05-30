Hacıosmanoğlu'ndan bomba itiraf: Trabzonspor başkanlığını bırakınca 10 tane kurban kesmiştim

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası öncesi TRT Spor'a katıldı ve açıklamalar yaptı.

''İNSANLAR DOĞRU GİDEN İŞİ ELEŞTİREBİLİR''

Hacıosmanoğlu açıklamasında, “Milli takımda ortam gayet iyi. Genç ve pırlanta gibi bir jenerasyona sahibiz. Bu aile ortamını yaratan kişi Montella. Vincenzo Montella müthiş bir insan. Bazen insanlar eleştiriyor, doğru giden işi eleştirebilir insanlar. Hocamız, uzun süre burada olacaktır diye düşünüyorum. Türk milleti adına ona teşekkür ediyorum.

Her Avrupa Şampiyonası’na ve Dünya Kupası’na katılıp turnuva takımı olmalıyız. Bu kadronun da 3-4 yıl beraber oynayarak inşallah Montella ile beraber bunu başaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN İTİRAF: 10 TANE KURBAN KESMİŞTİM

Futboldan soğuduğunu ve Trabzonspor Başkanlığını bıraktıktan sonra 10 tane kurban kestiğini itiraf eden Hacıosmanoğlu, “Ben futboldan soğumuştum. Trabzonspor başkanlığını bırakınca hatta 10 tane kurban kesmiştim. Ama sonrasında kızımın ‘Başkan ol ve dünya şampiyonu olalım.’ demesiyle geri döndüm. İnşallah şampiyon olarak yurda döneceğiz. Çocuklarımız bunu başaracak potansiyele sahip.” dedi.

