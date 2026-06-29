TFF 3. Lig temsilcisi Zonguldakspor'da beklenmediği bir anda gündeme düşen bu haber, kulüp camiasını derin bir belirsizliğin içine sürükledi.

İki yıldır başkanlık koltuğunda oturan ve takıma Play-Off heyecanını yaşatan Harun Demir'in 3 Temmuz kongresi öncesinde yeniden aday olmayacağı öğrenildi. Karar, sıradan bir başkanlık değişiminin çok ötesinde; şehrin futbol kültürü ve kulübün geleceği açısından son derece kritik bir kırılma noktasına işaret ediyor.

SÖZ VERMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu geçen yıl yöneticisi bile olmadığı Zonguldakspor Futbol Kulübü Başkanı gibi ziyaret eden Harun Demir’in bu tavrı kamuoyunda şaşkınlık yaratmıştı.

İş insanı İsmail Aydoğan ve Zonguldakspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret eden Harun Demir’e arkasında ismi yazılı forma hediye edilmişti.

Harun Demir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na, 6 ay sonra kulübe başkan olacağını söylemişti.

İKİ YILIN YÜKÜNÜ OMUZLAYAN GENÇ BAŞKAN

Harun Demir, 2023-2024 sezonunda yaşanan küme düşme felaketinin yarattığı çöküntünün hemen ardından, ateşten gömleği giyercesine başkanlık koltuğuna oturmuştu. Şehirde umudun tükendiği, taraftarın tribünlere küstüğü ve kulübün mali tablolarının alarm verdiği bir dönemde görevi devralan Demir, kısa sürede Zonguldakspor'a yeni bir soluk kazandırmıştı.

BAŞKANLIĞI NEDEN BIRAKIYOR?

Demir'in bu sürpriz kararının ardında birbirini besleyen üç temel etken yatıyor.

Bunların ilki yetersiz şehir desteği; iki yıllık zorlu süreçte iş dünyasından ve yerel dinamiklerden beklenen maddi ve manevi katkının bir türlü istenen düzeye ulaşmaması, başkanı derinden yıprattı.

İkinci etken artan maliyetler; futbol endüstrisinde giderek büyüyen harcama kalemleri, 2026-2027 sezonu bütçe öngörülerini bir önceki sezona kıyasla iki ila üç katına çıkardı.

Üçüncü ve belki de en insani etken ise manevi yorgunluk.

2. LİG HAYALİ YARILANDI

Harun Demir'in en büyük özlemi, şehre 2015-2016 sezonundan bu yana hasret kaldığı şampiyonluk coşkusunu yeniden yaşatmak ve Zonguldakspor'u 3. Lig'den 2. Lig'e taşımaktı. Sekiz yıllık özlemin ardından 3. Lig'e dönen kulübü Play-Off'a taşıyan Demir, hedefe bir adım mesafede kaldı.

TRANSFERLER DURDU, KAOS KAPIDA

Harun Demir'in aday olmayacağına dair haberin kulüp içinde yayılması şok etkisi yarattı. Geçtiğimiz hafta başlayan yeni sezon transfer görüşmeleri tamamen askıya alındı. Hangi teknik adamla, hangi bütçeyle ve hangi vizyonla devam edileceği belirsizken oyuncu transferi yapmak hem kulüp hem de futbolcular açısından anlamsız bir risk taşıyor.

GÖZLER 3 TEMMUZ'DA

Tüm gözler şimdi 3 Temmuz'daki genel kurula çevrilmiş durumda. Kulübün sahipsiz kalıp kalmayacağı, mali yükü kimin üstleneceği ve Zonguldakspor'un önümüzdeki sezon hangi koşullarda sahaya çıkacağı bu kongrede netlik kazanacak. Yeni bir başkan adayının öne çıkıp çıkmayacağı, çıkacaksa şehrin futbol camiasına ne vaat edeceği merakla bekleniyor.