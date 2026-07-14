Hacıosmanoğlu'na karşı birleştiler: Hep bir araya gelip ayaklandılar

Muğla'nın Milas ilçesindeki Boğaziçi-Bargilya Kuş Cenneti'nde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait lüks konut projesine karşı çevre örgütleri, bilim insanları ve bölge halkı "Bargilya S.O.S" platformu çatısı altında birleşti.

"BU YAŞAM ALANINI BETONA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Doğal sit alanında yapılması planlanan yaklaşık 4 bin villa, otel, AVM ve golf sahasını kapsayan projeye karşı düzenlenen eylemde, "Bu yaşam alanını betona teslim etmeyeceğiz" mesajı verildi.

"KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN"

Platform adına açıklama yapan Arkeolog Selahattin Aydın, Bargilya'nın yalnızca bir yatırım alanı değil, uluslararası öneme sahip bir sulak alan ve binlerce yıllık kültür mirası olduğunu söyledi. Açıklamada, bölgenin 4167 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildiği, aynı zamanda 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Bargilya ve Cindye antik kentlerini kapsadığı hatırlatıldı.

ÖNCEKİ KARARLARI HATIRLATTILAR

Çevre savunucuları, daha önce açılan davalarda bilirkişi raporlarının projenin doğaya zarar vereceğini ortaya koyduğunu ve mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararları verdiğini belirterek, yeni ÇED süreçleriyle aynı projenin yeniden hayata geçirilmeye çalışıldığını savundu.

"BİNLERCE VİLLANIN SU İHTİYACI NASIL KARŞILANACAK?"

Açıklamada ayrıca Bodrum ve Milas'ın yaşadığı su krizine dikkat çekilerek, binlerce villanın ve golf sahasının su ihtiyacının nasıl karşılanacağının belirsiz olduğu ifade edildi. Golf sahalarında kullanılacak kimyasallar ile yerleşim alanlarının atık sularının Bargilya Lagünü'nün hassas ekosistemini tehdit edeceği uyarısı yapıldı.

"DOĞA MİRASINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yaban Hayatı ve Doğa Koruma Vakfı, MUÇEP, Mandalya Çevre Platformu ve çok sayıda çevre örgütünün destek verdiği eylemde ortak mesaj netti.

"Boğaziçi-Bargilya Sulak Alanı rantın değil yaşamın alanıdır. Bu doğa mirasını korumaya devam edeceğiz."