Hacıosmanoğlu'na Fatih Terim sürprizi: Turnuva sonrası için aday gösterdi

Dünya Kupası'na 2-0'lık Avustralya yenilgisiyle başlayan A Milli Takım'da eleştiriler Montella ve İbrahim Hacıosmanoğlu'na yöneltildi. Ay - Yıldızlıların eski teknik direktörü Fatih Terim'in "Üzülmeyi, sevinmeyi turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da" sözleri üzerine çileden çıkan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu deneyimli teknik adama çok sert sözlerle yüklendi.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Tüm bu tartışmaların arasında spor yorumcusu Serhat Ulueren'den çok konuşulacak bir çıkış geldi.

Dünya Kupası'nda oyuncuların fizik ve taktikten çok mentalite eksikliği yaşadığını düşünen Ulueren, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na doğrudan seslendi ve Fatih Terim'i Milli Takım için önerdi:

Dünya Kupası'nda fizik ve taktikten ziyade mentaliteye ihtiyaç var. Bizim Milli oyuncularda enerji yok. Ben TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerinde olsam boşta olan Fatih Terim'i turnuvadan sonra Milli Takım'ın başına getiririm. Bu iş tecrübe işidir. Tecrübe satın alınmaz.

Montella'yı ise piyasası olan bir isim olarak nitelendirerek İtalya'da rahatlıkla kulüp bulabileceğini ekledi.

Serhat Ulueren, Hacıosmanoğlu'na sürpriz bir şekilde Fatih Terim'i önerdi

"TRANSFER İŞİ BURUK'A BIRAKILMAMALI"

Ulueren, Galatasaray'ın transfer politikasına sert çıktı. Singo transferini örnek gösteren moderatör, 30 milyon euroya alınan sağ bekin yanı sıra Jelert ve Frankowski'yi de hatırlatarak teknik direktörün transfer kararlarında belirleyici olmaması gerektiğini savundu.

ICARDİ KALACAK, OSİMHEN AYRILMAYACAK

Ulueren, Galatasaray'ın iki önemli ismine ilişkin de öngörüsünü paylaştı. Mauro Icardi'nin beklediği tekliflerin gelmemesi nedeniyle başka çaresi kalmayacağını ve takımda kalacağını düşünen Ulueren, Osimhen için ise şu tespiti yaptı: Parayı düşünseydi yıllık 50 milyon euroyu kabul edip Arabistan'a giderdi.

Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu ve bu yüzden kalmayı tercih ettiğini vurguladı.





