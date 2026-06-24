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Halk TV Spor Hacıosmanoğlu'na büyük şok: Hareketi ortalığı karıştırdı

Hacıosmanoğlu'na büyük şok: Hareketi ortalığı karıştırdı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ABD'de protesto edildi. Hacıosmanoğlu'nun el hareketi sosyal medyayı karıştırdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hacıosmanoğlu'na büyük şok: Hareketi ortalığı karıştırdı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İlk iki maçını da kaybeden milliler puansız bir şekilde grubun son sırasına demir attı. Millilerin Dünya Kupası'na veda etmesi kesinleşti.

HACIOSMANOĞLU'NA PROTESTO

Art arda gelen kötü sonuçlar sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ve bazı futbolcular tepkilerin hedefi haline geldi.

Millileri ABD maçı öncesi konaklayacağı otelin önünde bekleyen Türk taraftarlar, protestoda bulundu. Taraftarlar özellikle Hacıosmanoğlu geldiği sırada seslerini yükseltti. O anları Yağız Sabuncuoğlu paylaştı.

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HAREKETİ OLAY OLDU

Türk taraftarlara doğru dönen Hacıosmanoğlu ise eliyle hareket yaptı. Hacıosmanoğlu'nun bu hareketi sosyal medyada hakaret olarak algılandı.

SON RAKİP ABD

Millilerimiz, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yle karşılaşacak. 26 Haziran Cuma günü SoFi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 05.00'te başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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