Hacıosmanoğlu 'UEFA ve FIFA duymasın' dedi: 5 gün sonra İstanbul'a geldiler

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’yla bir araya geldi.

FIFA'DAN HACIOSMANOĞLU'NA ZİYARET

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmeye İran İslam Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da katıldı.

Görüşmenin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu misafirlerine A Milli Takım forması hediye etti.

'UEFA VE FIFA'NIN HABERİ OLMASIN' DEMİŞTİ

Hacıosmanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde FIFA ve UEFA'ya dair sarf ettiği sözlerin ardından yapılan bu görüşme dikkat çekti.

Tahkim Kurulu'na dair kararın duyulmaması gerektiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Anayasa Mahkemesinin değerli başkanıyla görüştüm. Raporda çok atıf var. UEFA'nın ve FIFA'nın bunlardan haberi olursa, bizi uzun süre askıya alırlar. Spor olarak UEFA ve FIFA'ya bağlıyız. Burada kamu kuruluşu gibi gösterilen ifadeler de var. Bu kelimeler çok tehlikeli. Federasyon özerktir ve UEFA ile FIFA'ya bağlı. Diğer federasyonlar gibi kamu tüzel kişiliği gibi gösterirseniz olmaz" demişti.