"Hacıosmanoğlu uçakta coşmuş!" Villalardan sonra öyle bir söz vermiş ki hala ortada yok

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanooğlu, A Milli Takım futbolcularına prim olarak Bodrum'da birer villa sözü vermişti. İkinci sözü de ortaya çıktı. Ancak 2 aydır bu sözü yerine getirmediği belirtildi.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun A Milli Takım futbolcularına Muğla'nın Bodrum ilçesinde birer villa vaadi gündem olmuştu.

Ancak sonra bu villaların olmadığı ortaya çıkmıştı. Hacıosmanoğlu'nun Bodrum dediği yerin Milas olduğu, bahsettiği yerin de özel koruma alanı olduğu belirlenmişti. Tarihi yerin flamingolarıyla da ünlü sulak alan olduğu, Hacıosmanoğlu'nun bu yer için izinleri alıp, villalar yapmayı planladığı ortaya çıkmıştı.

BİR PRİM SÖZÜ DAHA ORTAYA ÇIKTI

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bir başka prim sözü daha ortaya çıktı. Gazeteci Haluk Yürekli, TV100'de katıldığı programda TFF Başkanı'nın futbolculara ayrıca 1'er milyon euro prim vereceğini söylediğini duyurdu. Yürekli, programda şu ifadeleri kullandı:
"Kosova'da Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikten sonra uçakta oyuncuların hiçbir talebi yokken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bir prim söylüyor. Adam başı 1'er milyon euro Dünya Kupası'na katılma primi diyor. Çok büyük bir rakam. Ben önce 1 milyon euroyu bütün takıma dağıtacak sandım. Meğer toplam 30 milyon euroymuş! 2 ay geçti. Milli takım toplandı. Dünya Kupası'na hazırlanıyor. hala bir ödeme gerçekleşmemiş oyunculara. Toplam 30 milyon euroluk prim bu. Hacıosmanoğlu'nun vaadettiği villaların dışında. Yani havalı şey. Uçakta coşkuya kapılmış sayın başkan."

