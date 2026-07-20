Hacıosmanoğlu telefonuna mesaj atmış! İfşa etti: Bunu tehdit olarak mı algılamalıyım?

TRT Spor Yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun telefonuna attığı mesajı ifşa etti ve "Şimdi ben bunu tehdit olarak mı algılamalıyım" diye sordu.

Çilingiroğlu, TRT Spor'daki programda geçen hafta canlı yayında Hacıosmanoğlu'nu eleştirmişti. Çilingiroğlu, şunları söylemişti:



"19876 yılında babam (Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu) ve Ali Şen (Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı) Türkiye'yi temsil ediyordu. Ali Şen dediğin adam yedi lisan konuşuyordu. Şimdiki daha Türkçe konuşup açıklama yapamıyor.

Türkiye'nin UEFA veya FIFA nezdindeki temsilcisi kim? niye yok? Niye temsil edilmiyoruz? Yani temsil edilmemiz gerekmiyor mu? Mesela bu dünya kupasına El Salvador'dan hakem geliyor. Türkiye'den gelmiyor. Bizim temsil edilmemiz gerekmez mi? Mesela bunları hiç düşünen var mı? Hiç yani düşündünüz mü Türkiye'yi kim temsil ediyor? Bu UEFA'da ihtiyacımız mı yok acaba? 'Futbol asla futbol değildir' dediğimiz bir ortamda bizi temsil etmesi gerekmez mi?"

"TELEFONUMA MESAJ GELDİ, BİR BAKTIM KENDİSİ!"

Çilingiroğlu, TRT Spor'daki son yayında ise İbrahim Hacıosmanoğlu'nun telefonuna attığı mesajı ifşa etti. Çilingiroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Eleştiriye tahammülü olmayan bir milletiz. Maalesef böyle. Tehditler, yıldırmaya çalışmalar. Bu arada yeri gelmişken söyliyeyim. Geçen golf oynuyordum. Bi tane whatsap mesajı geldi. Mesajda şöyle yazıyor: 'Ben Türkçe konuşmayı bilmiyormuşum. İnşallah yakın zamanda karşılaşırız. Bana Türkçe öğretirsin!"

Hiç tereddüt etmedim. Bu kesin TFF Başkanı'dır dedim. Sonra ekle deyince bende kaydı yok çünkü. Bi baktım kendisi. Şimdi ben bunu tehdit olarak mı algılamalıyım? Espri olarak mı? Yoksa gerçek mi? İstiyor mu benden ders? İşte böyle yani. Ben geçen hafta laf söyledim. Kötü de bi laf yok yani herkes söylüyor bu lafı."