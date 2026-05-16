Hacıosmanoğlu skandalını açıkladı: 'FIFA duymasın' diyerek anlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'na konuk oldu.

"HAKEMLERİN LİGE ETKİSİ OLMADI"

Burada sezon boyunca tartışma konusu olan hakem kararlarına dair konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hakemlerin lige etkisi olmadı. Eski sezonları hatırlayın. Hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler" dedi.

"UEFA VE FIFA'NIN HABERİ OLURSA BİZİ ASKIYA ALIRLAR"

Anayasa Mahkemesi'nin TFF Tahkim Kurulu'yla ilgili kararına dair Hacıosmanoğlu, "Anayasa Mahkemesinin değerli başkanıyla görüştüm. Raporda çok atıf var. UEFA'nın ve FIFA'nın bunlardan haberi olursa, bizi uzun süre askıya alırlar. Spor olarak UEFA ve FIFA'ya bağlıyız. Burada kamu kuruluşu gibi gösterilen ifadeler de var. Bu kelimeler çok tehlikeli. Federasyon özerktir ve UEFA ile FIFA'ya bağlı. Diğer federasyonlar gibi kamu tüzel kişiliği gibi gösterirseniz olmaz" sözlerini sarf etti.

CEMAL ERSEN: İSİM VEREREK AÇIKLAYIN

Söz konusu açıklamaları eleştiren spor yazarı Cemal Ersen Hacıosmanoğlu'na yüklendi.. Konuyu Milliyet'teki "Aman haa, FIFA Duymasın" başlıklı yazısında değerlendiren Ersen şu ifadeleri kullandı:

Hacıosmanoğlu’nun sorgulanması gereken ilk açıklaması hakemlerle ilgili kuşkusuz. Kusura bakmasın, son derece hassas ve tehlikeli bir kulvara girdi.

Kanıta ve belgeye ihtiyaç duyan ağır bir suçlamadır bu ifadeler.

Ben de soruyorum kendisine; geçmişte ligin kaderini belirleyen hangi hakemleri biliyor ve hangi olaylara tanıklık ettiyseniz maç ve isim vererek açıklayın.

Aksi takdirde göreve geldiğiniz 18 Temmuz 2024 tarihinden önce düdük çalan tüm hakemler töhmet altındadır. Yaşanan tüm şampiyonluklar şaibelidir.

Sayın Hacıosmanoğlu; unvanınızın başında “Türkiye” yazan çok değerli bir kurumun başkanısınız.

Her türlü imkan elinizin altında. Devletin en üst düzey yöneticileriyle iletişim halindesiniz.

Dolayısıyla zaman aşımını dikkate almadan iddialarınızı kanıtlamakla mükellefsiniz.

Aksi takdirde günü savunurken geçmişi karalamak, yarınlarda ciddi sıkıntılar yaratabilir.

TFF Başkanı, canlı yayında konuşuyor ve bir yerlerin haberi olmamasını temenni ediyor. Açıkça Anayasa Mahkemesi’ne, “değiştirin bu kararı” mesajı gönderiyor!

Soruyu soran arkadaş “O zaman konuyu kapatalım” diyerek parodiye ortak oluyor.

Başkan nezle olsa haber yapan TFF internet sitesi ise tek satır yer vermiyor ortalığı sarsan röportaja.

Doğaçlama konuşmayı sevenlere ara sıra şu atasözünü hatırlatmak gerek: “Söz gümüşse sükut altındır!”