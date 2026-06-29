Hacıosmanoğlu nepotizmin kralı çıktı: Böylesi görülmüş şey değil!

Türkiye Futbol Federasyonu'nin (TFF) tartışılan başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, nepotizmin kralı çıktı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda aldığı yenilgilerden sonra eleştirilere verdiği cevaplarla, hatta Adalet Bakanı'ndan soruşturma açmasını istemesiyle gündeme gelen Hacıosmanoğlu ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Hacıosmanoğlu'nun işe alımlarda ve görevlendirmelerde liyakata bakbadan akrabalarına öncelik tanıdığı (Nepotizm) ve yeğenlerini TFF'ye doldurduğu bildirildi.

HER YERDE YEĞENLERİ VAR

Trabzon'un tanınan gazetecilerdinden Altuğ Atalay İlke TV yanınında Nihat Erence ile yaptığı programda, çarpıcı bilgiler verdi.

Atalay'ın iddiaları şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel sekreteri Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni. PFDK üyesi yeğeni. Milli Takım sorumlusu kendisinin kayınbiraderi. TFF'de yeni işe başlamış bir başka yeğen var. Bir de psikolog olarak başlayıp her kampa dışarıdan gelen bir başka yeğen var. Soyadları da aynı. Türk futbolunun dünya kupasında ne elde ettiğini ve bundan sonra nereye gideceğini gösterecek bir veri... Yani futbol emin ellerde diyoruz!"