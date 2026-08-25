Süper Lig'de yabancı kuralı tartışması büyüyor. Süper Lig'de 3 kulüp Hacıosmanoğlu'na karşı çıktı.

Süper Lig'de ikinci hafta sona ererken kulüplerin gündemine yabancı oyuncu kontenjanında yapılması planlanan yeni bir düzenleme oturdu. Kulüpler Birliği, mevcut sistemde esneklik sağlanması yönünde İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bir talepte bulundu.

YABANCI KURALINA İTİRAZ

HT Spor'un haberine göre Kulüpler Birliği, halihazırda yürürlükte bulunan 10+4 formülünün korunmasını ancak bu kontenjana 2 yabancı futbolcu için ilave bir esneklik tanınmasını istedi. Talebin kabul edilmesi durumunda kulüplerin sezon boyunca yabancı oyuncu planlamasında çok daha geniş bir manevra alanına kavuşması hedefleniyor.

KUPA MAÇLARI ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK HAKKI

Gündeme gelen düzenlemenin dikkat çeken bir diğer boyutu ise Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarıyla ilgili. Öneriye göre kulüpler, yabancı oyuncu kadrolarında yer alan 2 futbolcuyu kupa maçları öncesinde değiştirebilecek ve "+2" kapsamında değerlendirilen isimleri kadroya dahil edebilecek.

SÖZLEŞME KRİZLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENİYOR

Bu düzenlemeyle birlikte yaz transfer döneminin kapanmasının ardından 10+4 kontenjanı dışında kalan yabancı oyuncular nedeniyle kulüplerin karşılaşabileceği hukuki sorunların önlenmesi amaçlanıyor. Özellikle kadroya kayıt yaptıramayan yabancı futbolcuların tek taraflı fesih hakkı elde etme riskinin azaltılması, önerinin en önemli gerekçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

OYLAMADA HACIOSMANOĞLU'NA KARŞI 3 OY

Kulüpler Birliği bünyesinde yapılan oylamada Hacıosmanoğlu yönetiminin söz konusu değişiklik önerisine üç kulüpten olumsuz yönde oy çıktı. Habere göre Galatasaray, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor, 10+4 sistemine "+2" esnekliği eklenmesini öngören düzenlemeye karşı tavır aldı.

NİHAİ KARAR TFF'DE

Kulüpler Birliği'nin ilettiği talebi değerlendirecek olan makam ise Türkiye Futbol Federasyonu olacak. Konunun önümüzdeki günlerde TFF gündemine taşınması ve nihai kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.