Hacıosmanoğlu ilk iş Montella'yla toplantı yaptı: Kararını bildirdi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, ilk iki maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Grupta henüz puan alamayan milliler son sıraya demir attı.

Millilerin turnuvaya veda etmesi kesinleşirken taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Art arda alınan kötü sonuçların ardından eleştiri okları TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya yöneldi.

"BURADA OLDUĞUM SÜRECE BERABERİZ"

Takvim'de yer alan habere göre; İbrahim Hacıosmanoğlu ve Montella, Paraguay mağlubiyetinin ardından bir toplantı yaptı. Hacıosmanoğlu'nun toplantıda "Biz de senin gibi çok üzgünüz. Ancak dedikodulara kulağını kapat. Ben burada olduğum sürece beraberiz" dediği iddia edildi.

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Haberde ayrıca Vincenzo Montella ve teknik ekibin istifa etmeyi düşünmediği belirtildi. Hatta İtalyan teknik adamın Uluslar Ligi için hazırlandığı öne sürüldü.

SON RAKİP ABD

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yle karşılaşacak. 26 Haziran Cuma günü oynanacak mücadele TSİ 05.00'te başlayacak.