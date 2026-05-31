Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hacıosmanoğlu: Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na gidiyoruz?

Hacıosmanoğlu: Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na gidiyoruz?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Başsavcı vekilimizin talihsiz açıklaması oldu. Elimizde belge var da Dünya Kupası'nı bekliyoruz? Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na gidiyoruz?" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hacıosmanoğlu: Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na gidiyoruz?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Takım'ın antrenmanını izlerken, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu'ndan bomba itiraf: Trabzonspor başkanlığını bırakınca 10 tane kurban kesmiştimHacıosmanoğlu'ndan bomba itiraf: Trabzonspor başkanlığını bırakınca 10 tane kurban kesmiştim

Hacıosmanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin "Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek" sözlerini hatırlatarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

"SIRA YÖNETİCİLERE GELDİ"

Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:
"Bakanımız Adil Gürlek ile başsavcı olduğu döneminde haftada 2-3 kez koordineli çalışıyorduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni başsavcımız da bakan beyin yardımcısıydı. Başsavcı vekilimizin talihsiz açıklaması oldu, onu düzeltirler. Dünya Kupası'ndan sonra işlem yapılacak diye bekleyen bir şey bizde yok.
Oyuncu, menajer, masör, doktor, antrenör... Bütün dosyaları yaptık. Yönetici ve başkanların dosyayı gelir diye söyledim. 5 bine yakın isim. Onun bilgileri geldikten sonra işlemimize devam edeceğiz. Elimizde belge var da Dünya Kupası'nı bekliyoruz? Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na gidiyoruz? Sıra yöneticilere geldi. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta isimler geldikten sonra resmi müracaatımızı Spor Toto'ya yapacağız ve bahis şirketlerinden dosyalar gelecek. Arkadaşlar titiz bir şekilde çalışacak. Her şey ortada."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF İbrahim Hacıosmanoğlu Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro