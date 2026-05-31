Hacıosmanoğlu: Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na gidiyoruz?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Takım'ın antrenmanını izlerken, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin "Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek" sözlerini hatırlatarak çarpıcı ifadeler kullandı.

"SIRA YÖNETİCİLERE GELDİ"

Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Bakanımız Adil Gürlek ile başsavcı olduğu döneminde haftada 2-3 kez koordineli çalışıyorduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni başsavcımız da bakan beyin yardımcısıydı. Başsavcı vekilimizin talihsiz açıklaması oldu, onu düzeltirler. Dünya Kupası'ndan sonra işlem yapılacak diye bekleyen bir şey bizde yok.

Oyuncu, menajer, masör, doktor, antrenör... Bütün dosyaları yaptık. Yönetici ve başkanların dosyayı gelir diye söyledim. 5 bine yakın isim. Onun bilgileri geldikten sonra işlemimize devam edeceğiz. Elimizde belge var da Dünya Kupası'nı bekliyoruz? Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na gidiyoruz? Sıra yöneticilere geldi. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta isimler geldikten sonra resmi müracaatımızı Spor Toto'ya yapacağız ve bahis şirketlerinden dosyalar gelecek. Arkadaşlar titiz bir şekilde çalışacak. Her şey ortada."