Hacıosmanoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: FIFA'yı reddettim! O villaları da yapacağım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na erken vedasından sonra sessizliğini bozdu ve açtı ağzını, yumdu gözünü. Hacıosmanoğlu FIFA'yı reddettiğini ileri sürerken, milli futbolculara vereceğini bildirdiği villalarla ilgili de konuştu.

Hacıosmanoğlu, Sözcü yazarı Erman Toroğlu'nun sorularını cevaplarken şunları söyledi.

"FATİH TERİM YANLIŞ YAPTI"

"Fatih Terim yanlış yaptı. Ne gerek vardı özel yayın yapmaya? Hesap sorma işi de yanlıştı. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.

Benim bagajım hep boştur. Dolu diyenlerin hepsiyle tartışırım."

"VİLLALARIN İNŞAATI BAŞLAYACAK"

"Villalarla ilgili yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA’dan 14 milyon dolar pirim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya

çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük."

"Ben ‘Gruptan kesin çıkarız’ diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyordum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı ABD ile oynasaydık."

"MONTELLA DEVAM EDECEK"

"Montella görevine devam edecek. (Montella Hakan'ın etkisinde kalıyor mu?) Bunu da kabul etmiyorum. Orkun’la Hakan’ı ilk maçta birlikte oynattı."

"FIFA HABER YOLLADI"

“FIFA bize haber gönderdi yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacaklarmış. 'Kim?' diye sordum, 'Cüneyt Çakır' dediler. 'Sakın yollamayın kampa kesinlikle onu almayız' dedim."

"YAYINCI KURULUŞ KASITLI"

"MHK görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı VAR da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi, temizlik devam edecek.

Yayıncı kuruluş bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyorlar ki mesela kale arkasında görüntü var onlar başka görüntü getiriyorlar

ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var, bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espri ile karışık 'Kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar' dedi. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim."