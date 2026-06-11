Dünya Kupası hazırlıklarının yoğun temposunda dokunaklı bir sahne yaşandı. Arizona'daki antrenmanın ardından kamp merkezine dönüş sırasında milli takım kafilesine eşlik eden motosikletli polis memuru Tyler McGhee kaza geçirerek yaralandı. McGhee'ye ilk tıbbi müdahaleyi sahada A Milli Takım'ın sağlık heyeti yaptı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN ANLAMLI JEST

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, aynı gün hastaneye giderek McGhee'yi ziyaret etti. Başkan, geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını ve 2026 Dünya Kupası topunu hediye etti.



MCGHEE'DEN MİLLİ TAKIMA BAŞARI DİLEĞİ

Sürpriz ziyaretten büyük memnuniyet duyan Tyler McGhee, Başkan Hacıosmanoğlu'na teşekkürlerini ileterek A Milli Takım'a Dünya Kupası'nda başarılar diledi.