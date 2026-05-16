"Hacıosmanoğlu 2 şehri birbirine düşürdü"

Türkiye Kupası finalinin oynacağı Antalya ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Final Trabzonspor'la Konyaspor arasında yapılacak. Trabzonspor, Antalya'ya olan uzaklık nedeniyle taraftarlarının gelmekte zorluk yaşayacağını belirterek itiraz ediyor. Bordo mavililer Konya'nın Antalya'ya çok yakın olması nedeniyle Konyaspor'un avantajlı olacağını ileri sürüyor.

Gazeteci Recep Çınar, "İki şehrin karşı karşıya gelmesinin en büyük müsebbibi, Türkiye Futbol Federasyonu ve Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bizatihi kendisidir. Yarıfinal maçları oynanmadan final maçının oynanacağı şehrin açıklanması nasıl bir yöneticilik aklıdır?" diyerek eleştirilerde bulundu.

Çınar, Konya Yenigün'deki yazısında şu ifadeleri kullandı:

İki yarıfinal maçı oynanmadan, yani yangından mal kaçırır gibi, final maçının Antalya’da oynanacağını açıklamanın bir gerekçisi olmaz mı?

Var elbette… Ama, açıklayamazlar! Şeytanın avukatlığını yapıyorum; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Konyaspor yarıfinal maçını Beşiktaş’ın kazanacağını hesap etmiş olabilir mi? Bilemem… Böyle düşünmüşse de Konyaspor, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ya da ona bu aklı verenlerin hesabını bozdu…

TFF’nin final maçının Antalya’da oynanacağını açıklaması, sadece Konya ile Trabzon’u karşı karşıya getirmiş olmayacak…

Yine şeytanın avukatlığını yapıyorum; Trabzon ligin son haftasında yarıfinal maçında kupanın dışına ittiği Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek…

Futbol bu; Gençlerbirliği Trabzonspor’u mağlup etti…

Gençlerbirliği’nin Trabzon’da kazanması Antalyaspor’un küme düşmesi anlamına gelir mi?

Gelir!

Devam edeyim mi?

Gençlerbirliği’ne kaybeden Trabzonspor, küme düşmesine dolaylı da olsa sebep olduğu Antalya’ya gelecek mi?

Gelecek…

Antalyalıların Trabzonspor’u çiçeklerle karşılayacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz…

Çiçeklerle filan karşılamazlar…

Trabzonlular Ankara’da mağlup ettikleri Gençlerbirliği’ne Trabzon’da mağlup olurlarsa, Antalyalıların öküz altında buzağı aramalarına kimsenin söz söylemeye hakkı yok…

Meseleye bu taraftan da bakmak lazım…

"HACIOSMANOĞLU BALTAYI TAŞA VURDU"

Trabzonsporluların Antalya’ya neden şiddetle karşı çıktıklarını şimdi çok daha iyi anlıyorum!

Meseleye sadece mesafe olarak bakmamak lazım…

Türkiye Futbol Federasyonu ve Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, baltayı taşa vurduğu anladı, ama iş işten geçti…

Tff Başkanı İbrahim Hacıosmanğlu

TFF Başkanı başka bir şey daha yaptı; Türkiye’de en son karşı karşıya gelecek iki şehrin, yani Konya ile Trabzon’un arasına kara kedi gibi girdi…

Hem TFF’nin hem de yayıncı kuruluşun aklından geçen Trabzonspor-Beşiktaş finaliydi!

Yukarıda da belirttiğim gibi, Konyaspor, hem TFF’nin hem de yayıncı kuruluşun oyununu bozdu…

TFF’nin yanlış plan ve programı Konyaspor’dan döndü dönmesine, ama iki şehri de karşı karşıya getirdi…

Trabzonlu bazı meslektaşlar da TFF’nin bu anlamda yanlış yaptığının altını çiziyorlar…

Kaldı ki, haklılar…

İki yarıfinal maçından sonra final maçının oynanacağı şehrin açıklanmasının daha doğru olacağını vurguladılar.

Trabzonspor cephesinin, “Konyaspor’a yakışmadı Antalya, Trabzon’a 1250 km, Konya’ya 265 km. Bu durumu bir avantaj olarak görüp faydalanmak istemeleri Türk sporu adına çok üzücü. Rahat olsunlar, finali Konya’da da oynarız biz. Ancak şunu unutmasınlar; Trabzonspor camiası yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmaz” açıklamasına Konyaspor cephesinin Mevlana hoşgörüsü ile verdiği yanıt çok önemli…

“Dostlukta hesap değil, gönül aranır.” Bizler, Trabzonspor camiasıyla olan dostluğumuzun, Konya ile Trabzon şehirleri arasında yıllardır süregelen kardeşlik hukukunun sarsılmaz olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, iki güzide camianın ve iki kardeş şehrin karşı karşıya getirilmeye çalışılmasını doğru bulmuyor; futbolun birleştirici ruhunun korunmasını önemsiyoruz.”

Bu kadar…

Kupayı kim kazanır, bilemem ama iki şehir arasındaki dostluk bozulmamalı…

Şu da bir gerçek ki, iki şehri karşı karşıya getiren, ne kulüplerin açıklamaları ne finalin Antalya’da oynanacak olması…

İki şehir de masum, masum olmayan TFF ve Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.