Haber yeni sezona hazırlanırlarken geldi: TFF 1. Lig takımının adı değişti

TFF 1. Lig ekibi yeni sezona hazırlanırken, takımın adı değişti. Haber futbolcular çalışırken geldi.

Buna göre Sivasspor'un ismi Ekenler Beton Sivasspor oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçmiş dönemlerde kulüpte yöneticilik ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Bahattin Eken'e ve Ekenler Beton ailesine, bu zorlu süreçte Sivasspor'un yanında yer alarak 2026-2027 sezonu isim sponsoru olduğu için teşekkür edildi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

"Kulübümüz ve büyük Sivasspor camiası adına verdikleri bu anlamlı destekten dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyor, gerçekleştirilen bu iş birliğinin hem Ekenler Beton ailesine hem de Sivasspor'umuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ekenler Beton'un ortaya koyduğu bu örnek dayanışma ve sahiplenme anlayışının, şehrimizin sanayicilerine, iş insanlarına, tüccarlarına ve esnafına da ilham vermesini diliyor, Sivasspor'a destek olmanın aynı zamanda Sivas'a sahip çıkmak olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı iş birliğinin şehrimize, kulübümüze ve tüm Sivasspor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor, katkılarından dolayı Bahattin Eken'e ve Ekenler Beton ailesine bir kez daha teşekkür ediyoruz."