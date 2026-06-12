Güney Kore Çekya: Maça Beşiktaşlı Oh damga vurdu

2026 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya Meksika'nın Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Güney Kore'nin kazandığı maçın kaderini Beşiktaşlı Oh etkiledi.

İlk yarısı golsüz biten maçın 59. dakikasında Çekya öne geçti. Coufal'ın taçtan yaptığı asisti iyi değerlendiren kaptan Krejci topu filelere gönderdi.

OH 69'DA GİRDİ

Güney Kore golden sonra ataklarını sıklaştırdı. 67. dakikada Hwang In-Beom durumu dengeledi.

Güney Kore'de Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh, 69. dakikada Heung Min-Son'un yerine oyuna girdi. Oh, 80. dakikada da takımını öne geçiren golü kaydetti.

Maçın kalan anlarında başka gol olmadı ve Güney Kore sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Asya temsilcisi 3 puanı alırken Çekya 0 puanda kaldı.

Güney Kore gruptaki sıradaki maçında 19 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak. Çekya ise 18 Haziran'da Güney Afrika ile oynayacak.